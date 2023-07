Forfets de temporada de Grandvalira Resorts disponibles per a no residents

Andorra La VellaLes estacions de Grandvalira Resorts posen a la venda els forfets de temporada 2023-2024, oferint tres tipus de passis: l’Andorra Pass, que permet l’accés il·limitat a les tres estacions del Principat; el Nord Pass, que ofereix accés a Pal Arinsal i Ordino Arcalís, amb alguns dies d’esquí a Grandvalira; i el Mountain Pass, que permet la pràctica d’esports de neu alternatius. Hi ha descomptes per als usuaris fidels: es pot comprar, recarregar en línia per reduir residus i agilitar l’accés a les pistes.

Grandvalira Resorts ofereix un període d’Early Booking per a la compra anticipada dels forfets de temporada, amb pagament fraccionat i garantia de devolució. Els preus varien segons el tipus de passi i el moment de compra, amb descomptes per als usuaris fidels. La compra i recàrrega es pot fer en línia, a partir de l’1 d’octubre s’habilitaran punts de recollida per als suports físics.

Els usuaris que compren l’Andorra Pass o el Nord Pass abans del 10 de desembre i esquien menys de cinc dies durant la temporada tenen garantit el reemborsament proporcional dels dies no utilitzats. Aquesta opció està disponible fins al 7 d’abril de 2024 i es pot sol·licitar a través d’un formulari web.