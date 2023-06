Frenen els intents de phishing suplantant a MoraBanc

Andorra la VellaEn les darreres hores, la policia no ha rebut cap denúncia més relacionada amb les estafes que suplantaven a MoraBanc a l'hora d'enviar missatges fraudulents, segons ha informat RTVA. Tot i això, es van rebre fins a vint denúncies per part d'afectats i, fins i tot, un d'ells va ser estafat amb 50.000 euros. Des del cos d'ordre s'ha reiterat el mateix missatge: precaució, no clicar a cap enllaç i tenir en compte que els bancs no envien un SMS amb un enllaç per efectuar cap mena de tràmit.