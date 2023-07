El Govern signa un acord amb el Regne Unit per a un programa de mobilitat juvenil

Andorra la VellaPromoure l'accés dels joves a unes oportunitats que els permetin treballar, aprendre la llengua i obtenir una millor comprensió de la cultura i la societat d’altres països. Amb aquest objectiu com a eix central, el Govern ha signat aquest divendres un protocol d’entesa amb el Regne Unit per establir un programa de mobilitat juvenil –Youth Mobility Scheme (YMS)– que faciliti l’atorgament d’un permís de residència i treball als joves d’entre 18 i 30 anys als territoris respectius.

La formalització de l’acord ha anat a càrrec de la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, i l’ambaixador del Regne Unit acreditat a Andorra, Hugh Elliott, qui s’ha desplaçat fins a Andorra i s’ha reunit també amb el cap de Govern, Xavier Espot, i els ministres Jordi Torres i Conxita Marsol.

Concretament, l’entesa facilita l’adquisició d’un visat per viure i treballar al Regne Unit i Irlanda del Nord per un període inicial de dotze mesos prorrogable fins als 24 mesos màxim. Inicialment, el programa tindrà un total de 100 places per cadascun dels països i entrarà en vigor a partir del 2024 amb la comunicació corresponent de l’obertura de convocatòria i els requisits concrets per poder-hi accedir. Aquest nou programa de mobilitat juvenil se suma a l’oferta actual per poder residir i treballar al Canadà, Irlanda, Alemanya i a la futura signatura del conveni amb Austràlia, que encara no està en vigor, tal com informen des de l'executiu.

Durant les reunions de treball amb el cap de Govern i els ministres, també s'han tractat altres temes d’interès bilateral amb la voluntat de reforçar la col·laboració entres els dos països. En aquest sentit, i en l’àmbit financer, s’ha avançat en la negociació per a l’establiment d’un conveni per evitar la doble imposició (CDI) amb la fixació de primeres rondes tècniques de treball per configurar l’entesa. Aquest mecanisme, que Andorra ha establert amb una desena de països, permet diversificar els sectors d’inversió.