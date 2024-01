La Guàrdia Civil engega una campanya per evitar fraus de residència a Andorra

Andorra la VellaL'augment de residents a Andorra que han marxat a viure a la Seu d'Urgell no ha passat desapercebut per a la Guàrdia Civil que ha engegat una campanya per evitar fraus de residència. Els agents estan controlant els vehicles amb matrícula andorrana que passen sovint o cada dia per la frontera hispanoandorrana.

Es recerca residents andorrans que s'han traslladat a viure a la Seu, però no han canviat la seva residència. Normalment, aquesta acció està motivada en què el canvi de residència comporta haver de canviar el cotxe amb matrícula andorrana i també la residència fiscal.

Els controls es fan a través d'unes preguntes que els agents fan als conductors que aturen i que busquen descobrir on està vivint realment. En cas d'una sospita ferma d'un trasllat sense canvi de residència es passa l'expedient perque`es facin les comprovacions de si té un lloguer o un pis de propietat al seu nom i de les factures dels serveis.

Una campanya similar es va fer entre el 2006 i el 2007 quan la bombolla immobiliària a Andorra va fer que un nombre important de residents marxés a viure a la Seu.