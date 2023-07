La història del quàdruple assassinat per 'l'or d'Andorra'

Andorra la VellaFinal de maig del 1940. Els Stukes alemanys ataquen els convois de soldats francesos que fugen i també a les famílies que marxen cap al sud per evitar l'invasor nazi. Davant la certesa que l'ocupació és inevitable, el ministre de finances decideix evacuar l'or emmagatzemat al Banc de França. Del 30 de maig al 14 de juny fins a 60 vagons arriben a Brest per tren carregats en sacs que en total sumen 736 tones d'or. Els sacs són pujats a vaixells per portar-los a llocs segurs.

La Lutwaffe sobrevola el cel de Brest i la precipitació fa que un sac caigui a l'aigua mentre el pujaven a un vaixell. A la nit, dos joves locals bussegen i troben el sac. El pugen en una moto i se l'emporten. El Banc de França demana una investigació sobre l'or que falta i als dos joves els hi entra el pànic. L'or està amagat darrere d'una paret d'una casa del casc antic de Brest. L'or de Brest passa a ser una llegenda.

Pierre Troadec i la seva dona Renée compren el 1976 el pis de Brest sense tenir ni idea que podia ser el de l'or amagat. Tenen dos fills. Pascal, nascut el 1967, i Lydie el 1969. La família marxa a viure el 1987 a un altre habitatge de Brest. Pascal es casarà amb Brigitte i tindran dos fills.

Al 2002, Pierre es jubila i gestiona l'antic habitatge de Brest perquè el tenen llogat. Al 2006, una fuita d'aigua fa que Pierre obri la paret i, segons li explica a la seva dona, troba un espai secret on hi ha amagat l'or. Aquell mateix any, Lydie comença una relació amb Hubert Caouissin. No es casen, però tenen un fill, Henri. Viuen a 30 quilòmetres de Brest mentre que Pascal i Brigitte viuen a Nantes, a 300 quilòmetres de distància. Les dues parelles no tenen relació, més enllà de les trobades per festes familiars.

Els dos cunyats no se suporten i els problemse de salut ataquen tota la família. El pare Pierre mor d'un càncer, la mare Renée pateix una crisi cardíaca que la immobilitza, La filla Lydie és operada d'un càncer de pit i pateix paràlisi d'una mà. Els dos cunyats, Pascal i Hubert, pateixen depressió. Hubert frega la demència. Fins i tot el fill de Pascal i Briggite està en tractament per depressió.

Al 2009, just abans de morir, Pierre hauria confiat al seu fill Pascal l'existència de l'or. Pierre li explica a la dona que Pascal li va demanar les claus del pis antic i s'hauria emportat l'or. La mare s'ha posat del costat d'Hubert i la seva filla Lydie ja que viuen a prop i té molta relació.

Al 2014, una trobada familiar es descontrola i Hubert acusa Pascal d'haver-se quedat amb el tresor. Pascal tira la taula de la cuina i la mare renega d'ell i la seva família. Pascal fanfarroneja enviant postals posteriorment a la seva mare i la germana des de destins com Andorra, Mònaco o Florència. Com si tingués un gran ritme de vida per l'or. Suposadament, hauria dit que l'or era seu i que ja era amagat a l'estranger. L'or es pressuposa que és a Andorra on Pascal ha viatjat i on hi ha secret bancari. És l'or d'Andorra i Hubet

La febre de l'or desquicia a Hubert i Lydie. Deixen d'escolaritzar el fill i passen a viure en una casa abandonada prop del seu cunyat. Hubert, en fase dement, es dedica a escoltar les converses dels seus familiars amb un estetoscopi de metge. Les transcriu. Arriba a la conclusió que una part de l'or no és a Andorra, sinó que es troba ocult dins de l'habitatge on viu Pascal, la seva dona i els dos fills.

El 16 de febrer del 2017, Hubert entra a casa dels seu cunyats a reclamar la part de l'or que creu que correspon a la seva dona. Es baralla amb Pascal i el fill. Els acaba colpejant amb un peu de cabra per aixecar vehicles. Els mata. Després també utilitzarà la mateixa eina per assassinar la dona i la filla. Els cossos es trobaran trossejats i calcinats en la casa semiabandonada on habita Hubert.

La recerca policial a la casa de Pascal revela que no hi ha or amagat. Les comissions rogatòries enviades als bancs d'Andorra mostren que mai va haver-hi cap compte amb or a nom de Pascal Troadec. L'or no ha aparegut mai i continua sent un mite. El va trobar realment Pierre o s'ho va inventar? Pascal el tenia o simplement va mantenir l'engany per treure de polleguera el seu cunyat? L'or va arribar a viatjar a Andorra? Va ser portat a algun altre lloc? Realment els dos joves francesos que van rescatar el sac el van amagar en una paret falsa d'un habitatge de Brest? L'únic segur és que quatre persones van morir fa sis anys i continua sense haver-hi cap resposta.