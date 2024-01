Un home causa aldarulls, arriben agents de policia i els intenta agredir

Andorra la VellaUn home, de 22 anys i no resident, va ser arrestat el passat dimecres després que el recepcionista d’un hotel del Pas de la Casa requerís la presència de la Policia perquè tenia problemes amb uns turistes que s’allotjaven a l’establiment i estaven causant aldarulls en un fort estat d’embriaguesa. Aquest jove de 22 anys era un d’ells. Es va posar agressiu, va intentar agredir els agents i els va insultar. Per aquest motiu va ser detingut com a presumpte autor de delictes contra la funció pública i contra l’honor.