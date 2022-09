Un home mor a l'N-145 per una indisposició

Sant Joan FumatUn conductor ha mort aquest diumenge al matí després de patir una indisposició quan circulava per l’N-145 al seu pas per Sant Joan Fumat, al municipi de les Valls de Valira. Els fets van passar a les 10.35 hores i al lloc van desplaçar-s’hi dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i sanitaris del SEM. Així ho ha recollit viurealspirineus. No s’ha facilitat més informació al respecte.