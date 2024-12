Un home es fa passar per ginecòleg per fer tocaments a dones embarassades

Andorra la VellaLa Policia va detenir, dimarts al matí a Sant Julià de Lòria, un home de 48 anys com a presumpte autor de delictes contra la llibertat sexual per haver agredit i assetjat sexualment a dones embarassades.

L’arrest es va efectuar arran de la denúncia d’una de les víctimes, a qui l’home, a qui no coneixia, se li hauria apropat fent-se passar per ginecòleg i demanant-li si li podia prendre el pols per guanyar-se la seva confiança. En aquell moment, la dona va rebre una trucada i l’home va aprofitar per tocar-li la panxa i la zona genital, i després va fugir.

A partir d’aquesta primera denúncia, es va iniciar una investigació que es va judicialitzar i va permetre constatar que l’home havia fet el mateix a altres dones en el passat sense arribar, en aquests altres casos, a tocar la zona genital, però sí la panxa, fent-les sentir paralitzades, intimidades i en una situació violenta.