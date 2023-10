Dos homes ebris intenten fugir del control policial

Andorra la VellaLa policia informa que dos homes, de 19 i 38 anys, van ser detinguts aquest cap de setmana amb unes taxes d'alcoholèmia d'1,06 i 1,41, respectivament.

A banda del positiu, també se'ls va detenir per un presumpte delicte de desobediència, després de saltar-se el control i fer cas omís a les indicacions dels agents a l'hora d'aturar-los en un control de carretera. A més, l'home de 19 anys, durant la fugida, abandona el vehicle a la via pública i marxa a peu per evitar ser controlat. Per l'esmentat, s'inicia una recerca pels voltants a fi de trobar l'interessat, localitzant-lo gairebé una hora després a proximitats del vehicle, reaccionant de manera desproporcionada envers els agents proferint resistència i injúries.