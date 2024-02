Identificats uns sospitosos dels darrers robatoris a Arinsal

Andorra la VellaEl cap de la policia d’Andorra, Bruno Lasne, ha confirmat en una entrevista exclusiva amb RTVA que ja tenen “uns sospitosos identificats de moment” amb relació als recents casos de furts a comerços a Arinsal. Això arriba després que almenys cinc establiments hagin estat víctimes presumptes de furts durant la matinada de dilluns a dimarts.

Després del primer cas detectat, les autoritats policials han posat en marxa una investigació per aclarir l’abast dels fets i identificar els autors d’aquests actes delictius. Malgrat això, des del cos d’ordre han informat que per preservar la integritat de la investigació, no es poden revelar més detalls en aquests moments.

Lasne ha enviat un missatge de tranquil·litat a la ciutadania, assegurant que la policia està actuant fermament en aquesta qüestió i que es treballa activament per resoldre els casos. Tot i que no es poden donar més informacions per ara, Lasen ha reiterat que la població pot estar tranquil·la i confiar en l’actuació de les autoritats per garantir la seguretat a la comunitat d’Arinsal.