Incendi mortal a Sant Julià

Sant Julià de LòriaAquest dimarts a les 21:15 h la policia va avisar els Bombers per un incendi al carrer de Lòria, a Sant Julià. Quan els efectius van desplaçar-se fins al lloc de l'incident, van trobar una dona de 79 anys que semblava inconscient. Instants després van comprovar que la dona havia mort. De moment, es desconeixen les causes de l'incendi i de la mort de la dona. Segons informen des del cos d'ordre, s'ha obert una investigació per esclarir els dubtes que queden sobre el succés.