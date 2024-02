Indignació per la presència freqüent de contrabandistes al Pas

EncampEl contraban i el Pas de la Casa són termes que desgraciadament es troben massa units per la freqüència delictiva del trasllat de tabac i alcohol des del territori fins a França. De fet, una veïna ha publicat una imatge a les xarxes socials on mostra com un nombrós grup de sospitosos que haurien dut a terme intercanvis de tabac al Pas. La veïna parla d'una cinquantena de persones tot i que, en la imatge que ha fet pública, es poden comptar una trentena. "Al final i haurà més contrabandistes que turistes al Pas!", denuncia la usuària.