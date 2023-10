Insulta la dona perseguint-la amb cotxe enmig dels tràmits de separació

Andorra la VellaUn home va perseguir amb cotxe la seva dona, amb la que es trobava en tràmits de separació. Conduïa un Daihatsu model Rocky i va seguir al cotxe de la dona des del domicili d'ella fins a la benzinera Elf d'Ordino. Va ser una persecució on l'home accelerava per posar-se molt a prop del para-xocs del darrere del vehicle de la dona. I posteriorment, la va avançar de forma temerària i imprudent i va frenar de forma brusca enmig de la carretera.

La dona va continuar el trajecte i quan estava arribant a l'estació de servei Elf va rebre una trucada de l'home on la insultava dient-li: "ets una mala puta" "has follat". L'home va creuar el cotxe davant del de la dona a la benzinera i va baixar per continuar insultant-la. En aquell moment, va arribar l'actual parella de la dona i el marit el va començar a insultar. Entre altres, li va dir "capullo" i "subnormal". La parella de la dona va entrar a la botiga de la benzinera, on hi era la dona, i l'altre home va continuar insultant-la.

Tot i que la denúncia constava aquest relat dels fets i per això l'home va ser processat per coaccions, en el moment del judici les declaracions de la dona i de la seva parella actual van canviar. Els càrrecs es van retirar i l'acusat va quedar absolt.