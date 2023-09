Intent frustrat d'entrar al Principat amb heroïna

Andorra la VellaLa policia va informar aquesta setmana de les detencions que van tenir lloc durant el cap de setmana i un va ser la d'una dona no resident de 25 anys el diumenge com a presumpta autora d'un delicte contra la salut pública. Segons expliquen des del cos d'ordre, a les 13:15, a la frontera del riu Runer, la dona va ser controlada per agents de policia i en l'escorcoll que van efectuar van trobar 1,8 grams d'heroïna. Posteriorment, els efectius van arrestar-la.