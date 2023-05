Intenten colpejar a un youtuber resident"per tributar a Andorra"

Andorra la VellaAgustin51, un dels youtubers residents al Principat amb gran influència a Espanya, ha publicat un vídeo amb el següent títol: "Me intentan agredir por tributar en Andorra". El creador de contingut explica que es trobava a la fira d'abril de Sevilla i que, en tornar, al voltant de les 6 h, van tenir problemes. Segons detalla, uns individus van començar a molestar-lo a ell i al grup que l'acompanyava. En el decurs de la situació, un dels que molestava li va preguntar d'on era, perquè no tenia l'accent de la zona. Ell va contestar que era de Sevilla, però que vivia a Andorra des de fa uns anys. A partir d'aquí, va pujar el to de la conversa i es van agreujar els comportaments dels individus.