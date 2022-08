Investigació per homicidi involuntari en l'accident amb sis morts a l'RN20

FoixLa fiscalia de Foix ha comunicat que s’ha obert una investigació per homicidi involuntari respecte a l’accident mortal que va tenir lloc ahir a tocar d’Ax-les-Thermes, en la RN20 de connexió entre l’Arieja i Andorra. Així ho ha explicat la fiscal Amélie Robin. No s’ha fet públic contra quin dels dos vehicles implicats es dirigeix la investigació per homicidi involuntari entenent que hauria ocupat el carril contrari. La brigada d’investigació de Foix està fent la recerca per determinar com es va produir el sinistre que va provocar la mort de sis persones, quatre que anaven en un vehicle francès i dos en un d’espanyol. Hi ha dos ferits greus més que es troben en l’Hospital de Purpan a Tolosa. Les víctimes del vehicle francès són quatre membres d’una mateixa família de Nueil-les-Aubiers, al costat de Bressuire. Són el pare i la mare i dos fills: un nen d’onze anys i una noia de 15. L’altre fill, de 19, no era amb ells perquè, segons la premsa francesa, estava treballant. El turisme tenia matrícula de Deux-Sèvres. El xoc, segons la fiscalia de Niort, va tenir lloc de forma frontal en una part de la RN20 on hi ha un carril per costat i no hi ha espai central.

Explicació de l’accident per part de Guillaume Afonso, director del gabinet del Prefecte.