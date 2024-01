El Jacob, nascut a la Seu, és primer català del 2024

Andorra la VellaEl Jacob ha estat el primer nadó del 2024 a Catalunya. Tal com detalla Ràdio Seu, el nen ha pesat 2,630 kg i ha nascut a la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell, a la regió sanitària Alt Pirineu i Aran, just passada la mitjanit, a les 00.01 hores. Els seus pares, la Liseth Manuela i el Wilson David, resideixen a la Seu d’Urgell. Tant la mare com l’infant es troben en perfecte estat.

Des de la Fundació Sant Hospital s'ha donat l'enhorabona als progenitors i una càlida benvinguda al nadó. D'altra banda, la regidora de Salut de l'Ajuntament urgellenc, Paqui Gómez, també ha felicitat la família en nom de la corporació municipal.

Pel que fa a la resta de regions sanitàries de Catalunya, el següent nadó a néixer ha estat el Matteo Alexander, a Barcelona ciutat. Ho ha fet a les 00.10 hores a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. Els seus pares són la Joselyn Sulma i l’Álex Alberto i viuen a Barcelona. En el moment de néixer el nen ha pesat 3,635 kg.

A la regió sanitària Girona, el primer naixement ha tingut lloc a l’Hospital de Figueres. El nadó, a qui encara no han posat nom, ha nascut a les 00.40 hores amb un pes de 3,230 kg. Els seus pares, la Rupindar Kaur i l’Amrik Singh, viuen a Llançà.

A la regió Metropolitana Sud, el primer nadó de l'any ha estat l’Eithan, fill de la Braydin i el Manuel, que provenen de Sant Boi de Llobregat. L’infant ha nascut al Parc Sanitari Sant Joan de Déu, a Sant Boi de Llobregat, a les 00.47 hores, amb un pes de 3,020 kg.

Pel que fa a la regió sanitària Camp de Tarragona, el primer nadó ha estat el Víctor, nascut a les 0.52 hores a l’Hospital Sant Joan de Reus, amb un pes de 3,420 kg. Els pares, de Valls, s'estrenen i són l'Ewelina i el Rubén.

A la Catalunya Central, el primer naixement s’ha fet esperar una mica més: la Inass ha nascut a la 1.22 hores a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa de la Fundació Althaia. La nena ha pesat 3,340 kg en el moment del part. Té un germà de 3 anys, que junt amb la mare, Rachah Odda, i el pare, Abderahim, viuen a Manresa.

El primer nadó de la regió Metropolitana Nord ha estat el Darion Lucas, a l’Hospital de Mataró del Consorci Sanitari del Maresme, on ha nascut a les 2.22 hores. La mare es diu Elisabet i viu a Premià de Mar.

Per últim, a la regió Terres de l’Ebre, el primer nadó ha nascut a les 5.15 hores a l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta i es diu Ayah. Ha pesat 4,075 kg i és fill de Karima i Hamid. Viuen a Roquetes.