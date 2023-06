El jove atropellat a Sant Julià continua ingressat en estat greu a Barcelona

Andorra la VellaEl jove de vint-i-sis anys que va ser atropellat dijous a Sant Julià continua ingressat a l'UCI a l'hospital Sant Pau de Barcelona, després que fos traslladat des de Nostra Senyora de Meritxell. Tal com informa RTVA, va arribar amb un pronòstic de traumatisme cranioencefàlic greu, a més de politraumatismes al cos tant per l'impacte amb la furgoneta que el va envestir com per la caiguda. La seva joventut i manca de patologies prèvies són els factors que porten els metges a esperar una possible millora dins d'aquesta gravetat.