Una jove detinguda per agredir la seva parella

Andorra la VellaLa Policia va detenir prop de la mitjanit de dissabte una noia de 18 anys com a presumpta autora d’un delicte contra la integritat física i moral per agredir la seva exparella. Diumenge a la tarda, una dona de 35 anys i un home de 39, van ser detinguts al seu domicili, també com a presumptes autors de delictes contra la integritat física i moral. La parella s’havia agredit mútuament.