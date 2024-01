El jove que hauria agredit a un mosso a la festa major del 2021 s'enfronta a un any i mig de presó

La Seu d'UrgellLa fiscalia demana un any i mig de presó per al jove de la Seu d'Urgell que va ser detingut per haver agredit presumptament a un mosso en una de les jornades dels aldarulls a la festa major de la Seu del 2021. Com no hi ha acord entre les parts, el judici s'acabarà celebrant al setembre d'aquest any.

L'enfrontament entre joves que estaven de festa i els mossos d'esquadra va tenir lloc a la Plaça del Carme on tenien lloc diferents 'botellons'. Va haver llançament d'objectes per part dels joves i els antidisturbis de la policia catalana van fer càrregues per desallotjar la plaça i els carrers adjacents.

Un dels joves va ser detingut com a presumpte autor de les ferides lleus en un braç a un dels agents que participava en l'operatiu. La Generalitat demana dos anys i mig de presó, mentre que la defensa insta l'absolució perquè manifesta que ni hi ha cap prova que demostri que va ser el jove qui va ferir l'agent.