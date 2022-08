El jovent insta la policia a aturar les 'punxades' a noies

Andorra la VellaL’incident d’una suposada punxada a una noia en les festes majors de Sant Julià i que va desembocar amb que l’afectada acabés a Urgències i comunicació a la policia ha tingut una gran repercussió entre el jovent d’Andorra. Les xarxes socials han acabat rebent una allau de missatges de rebuig a aquesta pràctica, però també instant la policia perquè faci tot el que calgui perquè no es torni a repetir una situació similar. I demanen tant prevenció com detenció dels culpables en cas que hi hagin fet.

Els joves del país han fet bandera de la ‘tranquil·litat’ i seguretat de la ‘festa’ nocturna a Andorra, més enllà d’algun incident puntual. Per aquest motiu hi ha molts missatges de joves “escandalitzats” perquè al Principat puguin registrar-se suposades punxades com les que estan escampant-se per molts països europeus.