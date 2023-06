Es jutjarà una mestra de l'escola francesa per una palmada al cul a una alumna

EncampUna mare va denunciar la mestra de la seva filla a l’Escola Francesa d’Encamp perquè li havia donat una forta palmada al cul que li va fer mal, segons recull l’aute del Tribunal Superior. Els fets van passar l’octubre del 2019 en plena pandèmia. La mestra va ser acusada per la fiscalia d’una contravenció penal per maltractament corporal lleu.

La causa contra la mestra es va incoar al juny del 2020 i per tant havien passat més de sis mesos des dels fets. Les contravencions penals tenen un termini de prescripció de sis mesos. Per aquest motiu, el Tribunal de Corts va absoldre la mestra sense entrar en el fons de la qüestió.

La fiscalia va recórrer contra la decisió perquè entenia que no havia prescrit. Es basava en què dins d’aquest termini entre l’octubre del 2019 i el juny del 2020 durant dos mesos i deu dies havia estat suspesa la prescripció per l’aturada de la Justícia vinculada a la pandèmia. El Tribunal Superior ha acceptat aquesta tesi i elimina l’absolució per prescripció. La causa tornarà al Tribunal de Corts i la mestra serà jutjada.