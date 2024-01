L'accés a Andorra serà novament tallat pels agricultors francesos divendres

Andorra la VellaEls agricultors francesos han anunciat el tall de l’accés al Pas de la Casa a partir de les de deu del matí de divendres. El bloqueig tornarà a tenir lloc al creuament la Croisade que uneix l’RN30 que ve de Perpinyà i la RN20 que arriba de Tolosa.

El bloqueig podria anar més enllà dels tres dies que va durar el primer, tot i que encara no hi ha una decisió definitiva. Està gairebé garantit que durarà com a mínim els tres dies que es va allargar el primer. Ja s’ha fet pública la convocatòria a les nou del matí per arribar a la Croisade abans de les deu i tallar el trànsit.