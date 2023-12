L'agressor de la resident argentina assassinada a Brasil va intentar violar-la

Andorra la VellaLa investigació de l'assassinat de l'argentina resident a Andorra Florencia Aranguren ha arribat a la conclusió que la jove de 31 anys va ser morta per defensar-se contra un intent de violació. Passades les set del matí, la jove de 31 anys que treballava en un bar de Canillo va sortir a passejar el gos en un camí al costat de la Platja José Gonçalves a la ciutat brasilera de Buzios. S'hi havia desplaçat durant uns dies per anar a visitar una amiga. Vint minuts després que una càmera mostrés la imatge de la resident argentina passant amb el gos, es veu un home en bicicleta i amb una gorra que va en la mateixa direcció.

La jove va ser trobada morta prop del camí. El gos, anomenat 'Tronco', era amb la corretja agafada en un pal, on l'hauria lligat la jove abans de trobar-se a l'agressor, i no va poder defensar-la. L'home de la bicicleta era Jose Carlos da França, un brasiler que treballava en la platja amb nombroses antecedents penals. Es trobava en llibertat provisional ja que estava complint una pena pel segrest i violació d'una menor al 2009.

La investigació, segons ha fet públic la policia brasilera, ha determinat que l'agressor va intentar violar a la jove argentina. La jove es va defensar de totes les maneres. La frustració va portar José Carlos da França a clavar-li múltiples ganivetades en diferents parts del cos. S'ha de determinar si l'home la va agredir sexualment un cop ferida de mort o ja difunta. La policia ha trobat els signes de la lluita tant en el cos de la jove morta com en les ferides que va produir al seu agressor.

José Carlos da França va ser trobat en una casa pròxima on havia entrat per la força amb la intenció de rentar-se les ferides i la sang de la roba. En un primer moment va declarar que havia estat objecte d'un intent de robatori. Quan el van portar on hi havia el cadàver el gos de la difunta no va parar de bordar i d'intentar atacar-lo, aquest va ser el primer gran indici respecte que era l'assassí.