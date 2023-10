L'enxampen 1.500 euros en tabac després de ser detingut per saltar-se una ordre d'expulsió

Andorra la VellaLa policia informa que per incomplir una ordre d’expulsió es va arrestar al migdia al Pas de la Casa un home de 35 anys i no resident com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública. A més, duia diverses bosses amb 40 cartons de tabac (400 paquets) amb un preu de cost de prop de 1.500 euros, delicte que se suma a la llista.