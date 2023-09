L'enxampen circulant amb el permís retirat i amb una taxa d'alcohol de 2,31

Andorra la VellaLa policia informa que durant aquesta setmana s'ha detingut un conductor per circular amb una taxa de 2,31 grams d'alcohol per litre de sang, motiu pel qual se l'imputa un delicte contra la seguretat col·lectiva. Però aquest no és l'únic, i és que el cos es va trobar que l'acusat estava circulant amb el permís retirat, el que l'ha suposat una altra imputació per crebantament d'una ordenança penal de suspensió del permís de conduir.