L'enxampen amb el permís de conduir retirat i es defensa dient que l'han confós amb el seu cosí

Andorra la VellaEl cap de circulació del comú de Canillo i un agent van comunicar que havien vist un home que tenia el carnet retirat pel Carrer Major dirigint-se a l’aparcament de l’Arenyeta. El conductor tenia el permís retirat durant nou mesos per haver donat positiu per alcohol. El cap de circulació, a qui el conductor acusa de tenir-li mania, sabia que tenia el permís retirat perquè el va controlar en estat d'embriaguesa anteriorment. Les imatges d'una càmera també el mostraven com a conductor en aquell moment.

L'home va recórrer els vuit mesos més que li van imposar de retirada del carnet dient que no era ell qui conduïa. Estava treballant i era el seu cosí el que agafava el cotxe. A més posava en dubte que en la imatge de la càmera se l'identifiqués com l'home que portava el cotxe.

Els dos testimonis van ser constants i precisos en les seves manifestacions, donat que es trobaven molt a prop del vehicle i van veure clarament com era ell qui el conduïa, sense cap possibilitat de que el confonguessin amb el seu cosí o cap altra persona.

El recurs ha estat tombat perquè l'home no ha pogut demostrar que no era ell qui conduïa ni que estigués treballant i el testimoni dels dos agents de circulació es dona com a fiable.