L'enxampen simulant que encara viu a Andorra després de jubilar-se

Andorra la VellaUn home que havia treballat a Andorra va passar a cobrar la jubilació al 2014 i va marxar a viure fora del país. La policia va fer una enquesta i va determinar que ja no vivia. Quan es va caducar l'autorització al 2020 no se li va renovar.

L'home, però volia mantenir la residència i té un pis al Principat. Primer havia sol·licitat que li renovessin la residència, però posteriorment va canviar i va instar que li atorguessin un permís per jubilació.

El jubilat està casat i té dos fills majors d’edat, sense que cap d’aquests familiars sigui resident al Principat; no cotitza com a autònom; no és titular de cap comerç, i el seu objecte i/o activitat és purament patrimonial. Per tant, l'únic lligam, a banda de la pensió, és que té una propietat al país.

La Policia es va presentar al domicili de l’interessat diverses vegades i no es va trobar ningú. La casa estava amb els porticons tancats. Quan es va mostrar una fotografia als veïns, alguns no el coneixien, altres van dir que era el propietari de la casa i que l’havien vist amb la seva esposa, i altres van dir que el veien més sovint però sense poder concretar.

Al mateix informe s’analitza el consum d’electricitat i de gas, que era mínim també en els mesos de fred. També es relata que l’home es va posar en contacte amb la Policia -sense que aquesta el contactés prèviament, segurament avisat per un veí després de les indagacions policials-, i va dir que podien anar a casa seva.

Quan els agents van entrar, van comprovar que estava freda i humida, que el radiador també estava fred, i que el mobiliari era antic i ínfim. L'home va explicar que "van convenir amb la seva dona que ell residiria entre setmana al Principat i ella restaria a Barcelona, on té una farmàcia. També va facilitar el telèfon i nom de la persona que suposadament li feia la neteja de la llar, però, posats en contacte amb aquesta persona, va dir que no el coneixia i que mai havia netejat cap de les cases d’aquella pleta".

L'informe policial es considera prou contundent perquè no se li renovi l'autorització.