L'enxampen treballant després de la denegació del seu permís d'immigració

Andorra la VellaEl dimarts a la nit a Andorra la Vella, la Policia va detenir un home, de 34 anys o no resident, com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública per incomplir una ordre d’expulsió temporal. Els agents el van controlar treballant en un establiment de la capital. L’ordre d’expulsió se li havia imposat perquè es trobava al país en situació irregular després que se li denegués l’autorització d’immigració.