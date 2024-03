L'escola Vatel confirma el seu tancament amb l'objectiu que sigui "progressiu i ordenat"

Andorra la VellaL'escola Vatel, ubicada a Encamp, tancarà les seves instal·lacions a final de juny, segons ha confirmat la seva directora en una entrevista a la Nacional. Tot i que es manté el tancament previst en dos anys, els estudiants continuaran rebent formació acadèmica fins a aquest moment, encara que seran reubicats en altres espais. La directora ha expressat la seva prioritat en dur a terme un tancament progressiu i ordenat.

Roser Daban també ha remarcat a RTVA, que s'ha observat un canvi en les prioritats dels treballadors de l'hostaleria i la restauració, amb una valoració més alta de la conciliació familiar i una adaptació de les empreses per oferir més incentius. Això s'ha atribuït, en part, als canvis provocats per la pandèmia, amb molts treballadors que han optat per canviar de sector