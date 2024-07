L'Hospital activa el punt lila per un cas de violència de gènere

Andorra la VellaLa Policia ha confirmat la detenció d'un veí de la Massana per violència de gènere el passat divendres. L'agredida va anar a l'hospital arran ser colpejada per la seva parella, beguda, i per diversos hematomes es va activar el punt lila. La policia farà demà un comunicat aprofundint en aquest succés i per això no ha revelat més detalls ja que segons ells és un cas de violència de gènere i s'ha de respectar la privacitat de l'agredit en qüestió.