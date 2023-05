L'incendi a Fiter i Rossell provoca el desallotjament d'una desena de veïns

Escaldes-EngordanyUn incendi a un bloc de pisos de l'avinguda Fiter i Rossell ha provocat el desallotjament de veïns de l'edifici de manera esglaonada. Segons ha informat RTVA, no s'han de lamentar danys personals. El foc s'ha originat a la cuina del primer pis de forma fortuïta. Els veïns de la resta de pisos han notat l'olor de cremat i han alertat al Cos de Bombers. S'han desallotjat una desena de veïns del primer i segon pis i alguns d'ells no podran passar la nit a casa. Els Bombers ja han donat l'incendi per extingit.