Li deneguen la semillibertat a un condemnat per difusió de pornografia infantil

Andorra la VellaEl Tribunal Superior ha desestimat la petició de semillibertat que havia fet un pres que està complint un any de per 6 delictes majors de difusió de pornografia de menors d’edat i un delicte menor de possessió de pornografia de menors d’edat. L'home demanava que li fos atorgat per bona conducta el benefici de reducció de pena de 2,5 dies per mes de presó complert i l’aplicació del benefici de la semillibertat.

La fiscalia i la Batllia van rebutjar la semillibertat indicant que no hi ha elements acreditatius de les possibilitats de reinserció del condemnat i ni tan sols havia aportat acreditació de l’inici del tractament per no tornar a reincidir en aquest tipus de delictes.

El Tribunal Superior ha fixat que, com no ha complert dos terços de la pena, no està en posició de demanar la semillibertat i ha rebutjat la petició.