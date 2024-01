Li punxa un pneumàtic en una discussió de trànsit i acaben els dos detinguts

Andorra la VellaLa policia informa que divendres passat cap a les dues del migdia, al Pas de la Casa, va detenir un home de 52 anys i no resident amb un ganivet d'una fulla d'11,5 centímetres i, per tant, de port prohibit, que prèviament havia punxat la roda d'un vehicle. El propietari del cotxe, quan va ser alertat dels fets per un testimoni, va propinar un cop de puny a la cara al presumpte autor i li va causar una ferida sagnant al nas i al pòmul dret. Quan es va disposar de l'informe mèdic, es va detenir també el propietari del turisme com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i moral.