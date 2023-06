Li retiren la residència després de quatre anys fora del país perquè la pensió no li dona per viure a Andorra

Andorra la VellaEl Tribunal Superior ha avalat la decisió de Govern de no renovar la residència a una dona que durant quatre dels deu anys del permís va viure fora d'Andorra. La dona reclamava entenent que "no s’ha valorat degudament la situació personal de la interessada, que viu a Andorra des de fa més de 30 anys i percep una prestació d’invalidesa de la seguretat social". Afegia que "es va veure obligada a desplaçar-se fora del Principat per causa de la migrada pensió que percebia, però va retornar per raons mèdiques".

La sentència recull que la dona no ha residit a Andorra durant un total de 4 anys, dins dels 10 anys de vigència de l’autorització anterior. Concretament entre el 2016 i el 2020. L'afectada no discuteix que no hi va viure, "sinó que es limita a al·legar la insuficiència de la pensió que percep per poder mantenir-se a Andorra. Ara bé, aquesta circumstància, per lamentable que sigui, no consta que s’hagi modificat posteriorment, de manera que la recurrent no justifica com podrà mantenir ara la seva residència efectiva a Andorra, a diferència dels 4 anys transcorreguts entre 2016 i 2020".