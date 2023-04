Una màfia francesa, enxampada per tabac andorrà

Andorra la VellaUna rocambolesca persecució en cotxe pels carrers del barri de Mosson a Montpeller va permetre controlar els ocupants d'un vehicle que portaven tabac andorrà de contraban. La persecució pels carrers de la ciutat per part de la policia anticriminal va acabar en un aparcament on finalment els agents van aconseguir aturar el vehicle. Hi van trobar el tabac, però només era el principi.

Les investigacions posteriors van permetre determinar que els arrestats pertanyien a un grup mafiós familiar on el líder utilitza com a 'soldats' als seus fills i els seus nebots. El grup té una botiga i un bar a la ciutat que utilitzen com a punt de venda del tabac de contraban.

El grup mafiós, però, té altres activitats com s'ha pogut constatar en els registres. Porten haixix de Marroc i cocaïna i heroïna d'Holanda, sent un dels principals distribuïdors d'estupefaents a Montpeller. Un dels seus membres ha estat identificat com l'home que va amenaçar amb un matxet a membres, d'una altra banda, amb qui hi ha sovint enfrontaments pel control del mercat del contraban de tabac i per la venda d'estupefaents. El vídeo va ser gravat al juliol de l'any passat i l'home no va poder ser reconegut perquè portava casc. Ara, s'ha sabut que és un membre d'aquesta família.