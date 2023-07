Manca de control en subvencions del Comú de Canillo, segons el Tribunal de Comptes

Andorra la VellaEl Comú de Canillo ha rebut crítiques per una falta de control en les subvencions atorgades el 2020, segons un informe publicat pel Tribunal de Comptes. El cònsol, Francesc Camp, ha explicat a RTVA que han implementat mesures per resoldre aquesta situació, incloent-hi l’auditoria dels comptes dels beneficiaris amb majors ingressos. Tal com ha informat la televisió pública, l’objectiu del comú és assegurar un ús adequat dels fons per part dels clubs i les diverses entitats.