Maten el propietari de la casa que estaven robant a Tàrrega d'un tret

Andorra la VellaUn robatori ha acabat en tragèdia aquesta matinada a Tàrrega. Dos lladres han entrat a casa d'un veí de la capital de l'Urgell aquest dissabte, quan faltaven pocs minuts per les cinc i l'han matat d'un tret. El succés ha tingut lloc en un domicili del carrer de la Segarra, en circumstàncies que a hores d'ara estan sota investigació dels Mossos d'Esquadra de l’Àrea d’Investigació Criminal de la Regió Policial Ponent. Els serveis d'emergències han rebut l'avís al voltant de les 4:50 hores, i han enviat diverses patrulles de la policia catalana i de la Policia Local de Tàrrega, així com ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Quan han arribat els agents, han trobat el propietari de l'habitatge estès en un toll de sang amb una ferida de bala. Els paramèdics han intentat salvar-li la vida, però, desgraciadament, no han pogut revertir l'aturada cardiorespiratòria en què es trobava, i han hagut de declarar la seva mort in situ. Al domicili també hi eren el germà i la dona de la víctima, que han rebut una pallissa per evitar que interferissin.