Més d'un milió d'euros per un esquiador que va quedar tetraplègic per una caiguda en el forat d'una pista

Andorra la VellaUn home de 73 anys baixava esquiant amb els seus dos nets de 14 i 12 anys, respectivament, per la pista Esparver del sector de Soldeu-El Tarter quan, "en arribar a un punt on la pista Esparver confluïa longitudinalment amb la pista Mussol, amb la intenció de dirigir-se vers el telecadira La Llossada va creuar per la pista Mussol sense poder adonar-se que dita pista es trobava tancada". Es va trobar "amb un clot d’un mig metre de fondària que no estava senyalitzat, provocant que els esquis quedessin clavats a l’interior del clot i fent que caigués de bocaterrosa". L'esquiador va patir una "lesió medul·lar incompleta sensitivo-motora C5-C6 i policontusions, havent estat traslladat immediatament a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i evacuat el mateix dia a l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona". Les conseqüències finals van ser "una tetraplegia i impotència, amb un grau d’incapacitat del 95,5%, que requereix l’assistència d’una tercera persona per realitzar les funcions més bàsiques i un perjudici estètic molt important". Abans de l'accident "gaudia de bona salut i forma física, essent un esquiador experimentat, doncs era practicant de l’esquí des de feia uns quaranta anys, i bon coneixedor de les pistes del sector Soldeu-El Tarter de GrandValira on hi practicava l’esquí des de feia molts anys. També practicava natació, tennis i golf". La família acusava l'estació i el cap de seguretat

L'estació defensava que "la pista Mussol es trobava tancada i degudament senyalitzada de conformitat amb la norma aplicable al respecte, que dita informació, pel que fa als panells es trobava a tots els accessos de l’estació, als punts intermitjos, que per tant l'home va tenir l’ocasió de veure-la en accedir a l’estació". Es recollia que "la pista Mussol es trobava físicament tancada al seu inici amb cordes i xarxes i amb senyalització especifica". Malgrat la informació i senyalització, l'home que duia hores esquiant i va passar per diversos panells informatius, va accedir a la pista Mussol a la seva part final, adoptant una trajectòria imprevisible". Amb aquest argument s'instava que el cap de seguretat no havia comès cap imprudència.

Tant en primera instància com en segona s'ha donat la raó a l'esquiador. S'estableix que la pista Mussol era tancada, però el turista va accedir per la confluència amb la pista Esparver, que estava oberta. I la sentència recull que "en el punt de confluència d’ambdues pistes, la senyalització era deficitària o inexistent -fet imputable cap de seguretat- no poden l'esquiador identificar que estava canviant de pista envers una pista tancada, fet que provocà la seva caiguda amb resultat de greus lesions".

L'home rebrà 1,1 milions d'indemnització. Uns 850.000 per ela seqüeles i un quart de milió per com s'ha hagut d'adaptar la casa on viu per a una persona amb tetraplegia. El cap de seguretat ha estat condemnat per imprudència lleu.