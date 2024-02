Mobilitat dona llum verda per transitar l'RN22 direcció a França

Andorra la VellaDesprés d’una intensa nevada que va complicar de manera significativa la circulació per la xarxa viària, les autoritats han anunciat la reobertura dels accessos de trànsit. Des de les primeres hores del matí, el Departament de Mobilitat d’Andorra ha informat que l’accés des de França estava tallat, així com el pas pel Port d’Envalira. Per accedir o sortir de Pas de la Casa, es requeria transitar pel túnel d’Envalira. A més, l’estat de les carreteres exigia l’ús obligatori d’equipament a partir de Canillo, Pal i Sornàs.

En relació amb les mesures adoptades pel Departament de Mobilitat d’Andorra, s’ha establert la Fase Negra CG2 per passar el Port d’Envalira, mentre que es manté la Fase Groga CG2 als Bordes d’Envalira i la Fase Groga CG4 al Coll de la Botella. S’ha de tenir en compte l’ús obligatori d’equipament especial i les restriccions establertes a la RN22 per accedir a França.