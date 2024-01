Mobilització d'Habitatge Digne per parar el desnonament de dos avis

Andorra la VellaEls avis, Isabel i l'Antonio, han rebutjat un pis de lloguer ofert pel ministeri per un import de 1.200 euros, ja que aquest supera els seus ingressos disponibles. Això ocorre en el context d'una convocatòria de concentració realitzada per la Coordinadora Habitatge Digne, que crida a la solidaritat de la ciutadania per evitar el desallotjament dels ancians, programat per divendres a les 9 del matí al carrer Callaueta número 27, on resideixen.

El col·lectiu denuncia els desnonaments silenciosos a Andorra i afirma que la mobilització és en resposta a l'avís previ que "farà tot el necessari per evitar que desnonin a Isabel i Antonio" fins que es garanteixi una alternativa habitacional accessible. La coordinadora expressa la seva disposició a recolzar els avis si el departament d'Afers Socials, amb la ministra Trini Marín, no pot assegurar això abans del divendres.