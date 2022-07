Molesta de nit i insulta el veïns i acaba detingut

EncampEl propietari d’un pis d’Encamp va avisar la policia perquè el seu llogater, resident de 40 anys, estava fent molt soroll a la nit i estava insultant i increpant els veïns. Quan la policia va arribar a l’habitatge per instar a què aturés el soroll i els insults, l’home es va revoltar contra la patrulla. Per això, l’acusat, un resident de 40 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública -desobediència i resistència-, i contra la llibertat -amenaces-.