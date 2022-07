Mor un dels contrabandistes que van causar el caos a la frontera

Sant Julià de LòriaDurant la tarda del 19 de desembre de l'any passat, dos homes van fugir d'un control de la policia espanyola a la frontera del riu Runer. A causa de la perillositat d'un dels subjectes, tot i que l'altre tampoc es quedava curt, la policia espanyola va engegar una operació 'gàbia' al voltant de la frontera hispanoandorrana per tractar d'enxampar als dos individus. Sobre el subjecte més perillós pesaven dos antecedents penals: tràfic de drogues i homicidi. L'altre no tenia antecedents penals relacionats amb delictes de sang, però sí que tenia una reclamació judicial i antecedents per tràfic de drogues, pertinença a una organització criminal, port il·lícit d'armes i falsificació documental. La policia no va poder atrapar-los.

Segons un comunicat enviat aquest matí per la Policia Nacional espanyola, els dos han estat localitzats. A un l'han enxampat a València amb 44 quilograms de cocaïna, una gran quantitat de marihuana, un revòlver, 13 cartutxos de munició i més de 32.000 euros en efectiu. L'altre individu, el més perillós, no va tenir la mateixa sort. La Policia Nacional explica que l'home va morir a un accident el passat mes de març a Antequera, a Màlaga. En el moment del sinistre, li van trobar documentació falsa, diners en efectiu (quantitat que la policia no ha especificat) i 1 quilogram de cocaïna.