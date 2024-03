Mor una dona de 46 anys a una pensió d'Escaldes

Escaldes-EngordanyLa policia ha estat requerida aquest dimecres pel tomb de les 10 hores per part d'una pensió d'Escaldes en sospitar que una dona que es trobava a una de les habitacions podia haver patit algun dany. Segons expliquen des del cos d'ordre, han accedit a l'interior, i s'han trobat amb el cos sense vida d'una dona de 46 anys. Tot apunta que no hi ha indicis de criminalitat.