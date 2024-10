Mor un excursionista al Carlit

Andorra la VellaUn excursionista de 67 anys, veí de Barcelona, ha mort aquest diumenge en un accident de muntanya a l'entorn del Carlit, el cim més alt de la Cerdanya. La víctima feia una excursió amb un grup d'una quinzena de persones.

Segons han informat els cossos d'emergències de Catalunya Nord i recull Ràdio Seu, els fets es van produir aquest diumenge a primera hora de la tarda, en una zona situada just al límit entre l'Alta Cerdanya i l'Arieja. Per causes que ara s'investiguen, l'home va perdre l'equilibri mentre caminava i es va precipitar per un marge de 50 metres. La violència de la caiguda li va acabar causant la mort.

Posteriorment els serveis d’emergència van recuperar el cos i el van traslladar a l’Hospital de Perpinyà.