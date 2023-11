Mor una jove a la C-16 després de caure el cotxe per un terraplè

Andorra la VellaUna passatgera de 18 anys ha mort a conseqüència d'un accident que ha tingut lloc la passada matinada a la carretera C-16. El sinistre ha passat en sortir-se de la via el vehicle en el qual viatjava i caure sis metres per un terraplè en el terme municipal de Puig-reig.

El Servei Català de Trànsit ha informat aquest diumenge que els serveis d'emergències van ser alertats a les 05.26 hores de la matinada d'aquest accident, ocorregut en el quilòmetre 80 de la carretera C-16.

El turisme, en el qual viatjaven tres persones, s'ha sortit de la via per causes que ara s'investiguen i ha caigut per un terraplè de sis metres fins a quedar bolcat en un camí secundari.

Es tracta de M.E.H, de 18 anys i veïna de Gavà (Barcelona), segons Trànsit.

El conductor del vehicle i la passatgera que ocupava el seient davanter han quedat ferits en estat menys greu. El primer ha estat traslladat a l'hospital de Berga i la segona a Manresa.

Al lloc de l'accident s'han desplaçat diverses patrulles dels Mossos, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat per a l'excarceració de les persones atrapades, i tres unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).