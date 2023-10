Mossega un policia perquè no l'enxampin els 3.000 euros que portava

Andorra la VellaLa policia informa que aquesta setmana va detenir un home no resident al Pas de la Casa com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral per lesions, i d’un delicte contra la funció pública per resistència. Intentava evitar els agents fins que el van acabar controlant a l’interior d’una botiga. Es va resistir i va intentar escapar mossegant fortament un dels policies en un canell i donant-li un cop en un peu. L’arrestat duia més de 3.000 euros en efectiu. Quan es va verificar la identitat, es va veure que anteriorment s'havia identificat amb una altra i, a més, tenia una ordre d'expulsió vigent.