Múltiples furts a un pàrquing de Tarascó a vehicles procedents del Principat

Andorra la VellaS'ha fet públic a través de les xarxes socials que en les darreres setmanes hi ha hagut un seguit de furts en vehicles que tornaven des d'Andorra cap a França. Els delictes s'han comès a Tarascó, en l'aparcament que hi ha davant del forn de pa de SaintRoch. La gendarmeria ha confirmat que hi ha hagut múltiples denúncies de robatoris en aquest pàrquing. El sistema que utilitzen els delinqüents és trencar un dels vidres i agafar el que hi ha als seients, com bosses de mà o maletes. La gendarmeria ha avisat que els robatoris es planegen per a quan hi ha, sobretot els cap de setmana, una gran quantitat de vehicles passen per Tarascó d'anada o tornada cap a Andorra. S'avisa als conductors que fan el trajecte que vagin amb compte si s'aturen en aquest aparcament.