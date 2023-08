Myandbank informa de nous registres d'intents de ciberatacs

Andorra la VellaEls missatges falsos on s'intenten aconseguir les dades de clients de myandbank continuen durant la jornada d'avui. S'han produït nous avisos dels missatges on se suplanta el banc i que arriba per SMS. Concretament, el missatge indica que hi ha una transacció per a la qual és necessària una verificació. S'adjunta un link. En cas que l'usuari entri en l'enllaç poden accedir a les seves dades. La policia avisa que en cap cas s'ha d'obrir el link i que els bancs no demanen mai aquest tipus d'accions.