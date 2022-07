Una nit d'alcohol acaba en tocaments no consentits

Escaldes-EngordanyL'home de 54 anys detingut per una denúncia d'abusos sexuals ha ingressat a la presó. Els fets van tenir lloc dissabte a la nit en l'habitació d'un hotel. L'home i la dona havien quedat per Whatsapp. Els dos havien begut força alcohol, segons fonts properes al cas, i van iniciar un joc eròtic. La dona es va deixar sentir còmode i va demanar l'home que s'aturés. L'home, però no va aturar-se tot i les queixes de la dona. La va continuar, ja sense consentiment, i la dona el va denunciar posteriorment. L'home va ser detingut la nit de dissabte i avui ha ingressat a la presó de forma provisional.